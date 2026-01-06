Menu
Homem tenta dar calote em pizzaria, sai correndo, mas é preso pela PM em Três Lagoas

O suspeito teria consumido aproximadamente R$ 400 em produtos

06 janeiro 2026 - 14h22Luiz Vinicius

Homem, de 36 anos, foi preso durante a noite desta segunda-feira, dia 5, após tentar dar um calote em uma pizzaria, depois de comer e beber no estabelecimento e sair sem pagar. O caso aconteceu no centro de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele chegou a fugir do local e saiu correndo, mas foi localizado por uma equipe da Polícia Militar. Anteriormente, o suspeito chegou a discutir e entrar em vias de fato com um dos funcionários da pizzaria.

Segundo informações do portal 24H News, o suspeito correu por algumas ruas, mas foi contido por populares, que o entregaram para a Polícia Militar.

Ainda conforme o site, o homem teria consumido aproximadamente R$ 400 em produtos e tentou sair sem arcar com a quantia.

O suspeito é conhecido no setor policial por praticar outras atitudes como essa em outros estabelecimentos da cidade.

