Homem tenta matar desafeto esfaqueado e acaba preso em Taquarussu

Homem, de 39 anos, foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar após ter sido esfaqueado duas vezes pelo autor da tentativa de homicídio, que tem 44 anos, e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (28), em Taquarussu.

Segundo o site Nova News, o caso aconteceu na rua Vicente Félix da Silva. A vítima apresentava dois ferimentos causados pelos golpes de faca, na barriga e nas costas.

A Polícia Militar ao se deslocar até endereço da confusão, conversou com a vítima, que relatou que foi atacado por um morador da mesma casa. Os militares ao entrarem no imóvel, encontraram o autor em visível estado de embriaguez, sendo detido em flagrante.

A faca usada no crime também foi encontrada. Se tratava de um objeto cortante com aproximadamente 25 centímetros de lâmina.

Ambos moravam em um alojamento de uma empresa que está realizando a reforma de uma escola na cidade.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Taquarussu. Ainda será apurado as motivações do crime.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também