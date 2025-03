Homem tenta matar esposa, filhos, queima carro e vai preso em TrÃªs Lagoas

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso pelos crimes de tentativa de feminicídio, dupla tentativa de homicídio, dano e incêndio criminoso, na tarde desta quarta-feira (12) em Três Lagoas. O episódio aconteceu após ele tentar matar a esposa e os próprios filhos.

Segundo informações divulgadas pelo portal RCN 67, a situação foi vista na rua Antoniel Cardoso da Cunha, no bairro Santa Rita. Por lá, moradores visualizaram o homem em estado visível de agressividade e teria lançado o próprio veículo, um Fiat Elba contra a residência de um dos filhos.

Na ocasião, ele passou a agredir os filhos e a nora. Ainda bastante agressivo, ele se apossou de uma faca e atentou contra a vida de um dos filhos, mas ambos conseguiram desarmá-lo, após se defenderem com pedaços de madeira e barras de ferro.

Sem sucesso com a tentativa de homicídio, o homem furtou o veículo do filho, um Volkswagen Gol e tentou empreender fuga, mas não teve êxito, saindo do veículo, retirando uma quantia de gasolina e arremessando contra um dos filhos, na motocicleta e no próprio Gol, que seria utilizado para fuga.

O suspeito até tentou partir novamente para cima do filho, mas não conseguiu e incendiou o carro. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que quando chegaram pelo local, encontraram o homem detido e o carro parcialmente destruído pelas chamas. O combate ao incêndio foi realizado.

Ainda conforme o site, tudo isso aconteceu após o homem tentar matar a própria esposa, mas como os filhos protegeram a mãe, a ira do suspeito se voltou contra os filhos. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

