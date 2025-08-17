Homens ficam feridos em capotamento na MS-276, em Batayporã

Dois homens, que não tiveram as identificações reveladas, ficaram feridos em razão de um capotamento na MS-276, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia, durante a madrugada deste domingo (17).
Conforme o site Jornal da Nova, o veículo seria um Hyundai Azera e seguia de Caarapó para Cravinhos, no interior de São Paulo, quando ocorreu o acidente, por volta das 5h.
Ainda conforme o portal, o condutor do veículo perdeu o controle da direção ao desviar de uma carreta parada na pista e para colidir na traseira, tirou de lado e capotou em meio a vegetação.
Apesar da gravidade do acidente, os dois homens sofreram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico. Porém, o carro ficou bastante danificado.
