Homens ficam feridos em capotamento na MS-276, em Batayporã

Dois homens, que não tiveram as identificações reveladas, ficaram feridos em razão de um capotamento na MS-276, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia, durante a madrugada deste domingo (17).

Conforme o site Jornal da Nova, o veículo seria um Hyundai Azera e seguia de Caarapó para Cravinhos, no interior de São Paulo, quando ocorreu o acidente, por volta das 5h.

Ainda conforme o portal, o condutor do veículo perdeu o controle da direção ao desviar de uma carreta parada na pista e para colidir na traseira, tirou de lado e capotou em meio a vegetação.

Apesar da gravidade do acidente, os dois homens sofreram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico. Porém, o carro ficou bastante danificado.

