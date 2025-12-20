Hospital Regional de Dourados é inaugurado com primeira cirurgia realizada

Inaugurado oficialmente neste sábado (20), o Hospital Regional de Dourados Olga Castoldi Parizotto já entrou em operação e realizou a primeira cirurgia na segunda-feira (15). A unidade passa a reforçar a rede pública de saúde de Mato Grosso do Sul com atendimento regionalizado e estrutura voltada à modernização dos serviços.

O hospital atenderá os 34 municípios da macrorregião Cone Sul, beneficiando cerca de 900 mil pessoas. Todo o acesso aos serviços será feito por meio da Central de Regulação Estadual, garantindo organização dos fluxos e distribuição adequada da demanda. A ampliação da estrutura será gradual até 2026, quando a unidade passará a operar com 192 leitos, além da ativação do setor de hemodinâmica e de uma quinta sala cirúrgica.

Neste início de funcionamento, o Hospital Regional de Dourados oferta atendimentos nas especialidades de cirurgia plástica, urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia vascular, ampliando a capacidade de resposta da rede estadual na região sul do Estado.

Com foco na eficiência operacional, segurança da informação e experiência humanizada, o hospital inicia as atividades com processos totalmente digitalizados. A unidade conta com prontuário eletrônico, gestão informatizada de leitos, integração com a regulação estadual e monitoramento contínuo dos atendimentos, o que garante rastreabilidade, otimização de fluxos e mais segurança assistencial.

O modelo tecnológico adotado no HRD Olga Castoldi Parizotto servirá como referência para as próximas unidades que integram a chamada Nova Arquitetura da Saúde, proposta do Governo do Estado para modernizar e integrar a rede pública.

Para a diretora-geral do hospital, Andréia Alcântara, a entrada em operação da unidade representa um novo capítulo para a região e reafirma o compromisso do Estado com uma saúde mais moderna e qualificada. “Nossa missão é garantir um serviço organizado, seguro e resolutivo, integrado a toda a rede e preparado para atender com excelência desde o primeiro dia de operação. Trabalhamos para que cada processo, cada fluxo e cada detalhe desta estrutura reflitam o respeito que temos pelos pacientes, pelas famílias e pelos profissionais de saúde. É uma honra, para nós da Agir, conduzir este projeto e seguir avançando na construção de um modelo que realmente cumpra nosso propósito, que é cuidar de vidas”, afirmou.

A inauguração do Hospital Regional de Dourados integra um conjunto de ações estratégicas para consolidar o novo desenho da rede estadual de saúde, com distribuição de responsabilidades, fortalecimento de polos regionais e redução da sobrecarga em outras unidades. Com isso, Mato Grosso do Sul amplia sua capacidade de resposta e avança na construção de um sistema mais moderno, conectado e eficiente

