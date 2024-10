Hospital Universitário de Dourados faz alerta sobre golpes de cobranças ilegais

O HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados), vinculado à Rede Ebserh, informa que todos os serviços prestados à população são 100% gratuitos, seguindo as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). Não há nenhuma cobrança por consultas, exames ou procedimentos realizados na instituição.

“Recentemente, recebemos denúncias de que golpistas estão se passando por médicos e solicitando dinheiro para a realização de exames e tratamentos, o que é uma prática ilegal e fraudulenta. Reforçamos que o HU-UFGD não solicita pagamentos de qualquer natureza e que tais abordagens não fazem parte dos procedimentos adotados pelo hospital”, disse em nota.

Por isso é preciso que a população fique atenta e ao receber qualquer solicitação de pagamento em nome do HU-UFGD, entre em contato imediatamente com a Ouvidoria do hospital para denunciar essas ações criminosas.

Como denunciar:

O Serviço de Ouvidoria está disponível no HU-UFGD e pode ser acessado pessoalmente, pela caixa de coleta, por carta, por e-mail, pelo site e por telefone.

E-mail: [email protected];

Telefone: (67) 3410-3001;

Caixa de Coleta: através de formulário disponibilizado junto às recepções do hospital;

Carta: Rua Ivo Alves da Rocha, 558 – Altos do Indaiá – Dourados/MS – CEP 79823-501;

Portal: Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação.

