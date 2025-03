HR de Três Lagoas deve alcançar marca de 100 cirurgias de catarata no trimestre

Até o final do mês de março, o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, deverá contabilizar a marca de 100 cirurgias de catarata e atingir um número impressionante no primeiro trimeste do ano.

A unidade hospitalar tem se consolidado na região como uma grande referência na saúde ocular.

Conforme dados do hospital, em dezembro de 2024, foram realizadas 49 cirurgias de catarata, seguidas de mais 40 em janeiro deste ano e 33 em fevereiro.

A expectativa é que até o final deste mês de março sejam realizadas outras 40, superando a marca de 100 cirurgias no trimestre. Para abril, a previsão é de que o número de procedimentos oftalmológicos ultrapasse os 100.

"Essa marca de mais de 100 cirurgias de catarata no trimestre reflete o compromisso da SES em garantir acesso a tratamentos de qualidade em todas as regiões do Estado. A parceria com o HR de Três Lagoas tem otimizado o fluxo de atendimento, assegurando que o paciente receba toda a linha de cuidados, da triagem ao pós-cirúrgico. Esse atendimento integral é essencial para o sucesso do tratamento e para a recuperação completa, e seguimos investindo na capacitação das equipes e na melhoria da infraestrutura para ampliar o acesso a esses serviços”, avalia a superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também