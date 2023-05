Identificados, mortos em acidente eram da mesma família

Foram identificados como Vanilton Souza dos Santos, de 32 anos, Ivanildo Oliveira Lima, 52 anos e Maria José Rodrigues de Lima Bittencourt, 41 anos, as vítimas mortas na manhã deste sábado (29), após colisão seguida de capotamento entre as cidades de Paraíso das Águas e Camapuã.

Ao todo,o acidente fez nove vítimas, sendo que três, que estavam no Prisma morreram no local, ambos eram da mesma família, segundo a Polícia Militar de Paraíso das Águas, que atendeu a ocorrência.

Seria pai, filha e genro. Os corpos ficaram presos nas ferragens e após o trabalho da Perícia foram resgatados pelos Bombeiros de Chapadão do Sul e encaminhados para o IML de Costa Rica.

Já as vítimas do Fiat Toro sofreram ferimentos e duas delas também acabaram sendo transferidas para Campo Grande. Entre as vítimas estão crianças, que sofreram ferimentos leves.

