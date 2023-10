Idosa ganha processo que pedia despejo de filhos de sua residência

Uma idosa de 75 anos, que vive em Pavia, na Itália, cansou das atitudes de seus filhos “folgados”, de 40 e 42 anos, e entrou na Justiça para que eles fossem obrigados a deixarem sua residência.

Segundo o jornal La Provincia Pavese, a idosa estava cansada da maneira como os filhos agiam, já que mesmo com empregos, não ajudavam nas despesas do lar e nem com as tarefas domésticas, como lavar louças e roupas ou limpar a residência.

Na decisão, a juíza Simona Caterbi afirmou que a mulher não tinha a “obrigação de continuar sustentando os filhos”, já que exerceu essa tarefa pelos últimos 40 anos.

Os filhos têm até o dia 18 de dezembro para encontrarem um imóvel próprio.

