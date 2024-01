Idosa morre em grave acidente entre caminhão e caminhonete em Nova Andradina

Rita Lopes de Oliveira Barros, de 76 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (17) em decorrência de um acidente de trânsito entre uma caminhonete e um caminhão na BR-276, que fica entre os trechos de Nova Alvorada do Sul e o distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. Outras três pessoas da mesma família ficaram feridas.

A idosa estava como passageira da caminhonete. Informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, apontam que o caminhoneiro explicou que seguia no sentido para o distrito, quando percebeu que o condutor da caminhonete estava dirigindo de forma 'desgovernada'.

O veículo teria invadido a pista contrária e para evitar a colisão frontal, o motorista do caminhão fez uma manobra para desviar. Porém, a caminhonete ainda acertou a lateral do veículo e posteriormente capotou na pista, parando no acostamento da rodovia.

A caminhonete, que não teve o modelo reconhecido, ficou completamente destruída. Com o impacto, a idosa morreu no local e três pessoas, sendo o filho dela, de 54 anos, que conduzia o veículo, uma mulher, de 52 anos, e uma criança, de 12 anos, que é neto de Rita, ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade hospitalar de Nova Alvorada do Sul.

No local estiveram a Polícia Civil, Polícia Científica e a Polícia Rodoviária Federal para realizarem os trabalhos de praxe.

