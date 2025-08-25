Menu
Idoso confessa que estuprou a neta, mas para fiéis de igreja em Aquidauana

As duas mulheres que ouviram a história convenceram o suspeito a também relatar o caso a polícia

25 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Idoso está atualmente preso em AquidauanaIdoso está atualmente preso em Aquidauana   (A Princesinha News)

Idoso, de 73 anos, está preso em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande, por estuprar a própria neta, de 7 anos, em um caso que aconteceu no dia 17 de agosto deste ano.

Porém, o caso foi descoberto após o homem confessar o caso, mas não para a polícia, mas sim para duas fiéis de uma igreja. O caso foi divulgado pelo portal A Princesinha News.

Conforme o site, as duas fiéis que ouviram a confissão do idoso, convenceram ele a dizer o mesmo, mas desta vez, para a Polícia Civil.

Com o relato diante das autoridades, ele foi preso em flagrante naquela data e após passar por audiência de custódia, foi encaminhado para o Estabelecimento Penal de Aquidauana.

Quem também denunciou o homem para a polícia após tomar conhecimento do caso, foi a mãe da menina, que buscou ajuda e revelou a gravidade da situação as autoridades. Não há informações se o homem era avô da linha materna ou paterna.

Ainda segundo o site, vizinhos ficaram surpreso com o fato, já que muitos relataram que o homem era tido como tranquilo.

