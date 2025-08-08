Idoso corre para atravessar BR-163, mas é atropelado e morre em Bandeirantes

Juarez Ribeiro dos Santos, de 65 anos, morreu atropelado na madrugada desta sexta-feira (8), após tentar atravessar a pista da BR-163 correndo. O caso aconteceu em Bandeirantes, a 81 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava sob influência de álcool, ou seja, embriagada no momento do acidente.

Conforme o registro policial, a investigação preliminar apontou que Juarez esperou um caminhão passar e correu para atravessar a pista, mas foi atropelado por um Fiat Pálio Weekend, conduzido por um homem, de 44 anos.

No relato feito pelo motorista, ele contou que não viu o idoso, alegando fatores como período noturno e pelo fato da vítima ter aparecido repentinamente, não tendo tempo para reação ou manobra de evitar o atropelamento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também