Idoso de 79 anos desaparece em mata e é resgatado pelos bombeiros em Anastácio

Um idoso de 79 anos foi localizado na noite de sábado (8), após desaparecer em uma região de mata às margens da BR-262, próximo ao “Rancho do Pescador”, em Anastácio. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, com apoio de familiares.

De acordo com o site O Pantaneiro, a filha da vítima deixou ele no local pela manhã para pescar no rio Aquidauana, com previsão de retorno às 18h30. Como ele não apareceu no horário combinado, os familiares acionaram o resgate por volta das 20h10.

As equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar/3º GBM iniciaram as buscas pela área, que apresentava terreno acidentado, o que poderia dificultar a locomoção do idoso. Durante as varreduras, um dos familiares ouviu a voz da vítima na mata, ajudando na localização.

O idoso foi encontrado consciente e orientado, mas apresentava desidratação, escoriações e dores nas pernas após sofrer uma queda. Sem condições de sair sozinho, ele foi retirado com o auxílio dos familiares e encaminhado ao Pronto-Socorro de Anastácio para avaliação médica.

A operação de busca e salvamento durou cerca de uma hora e quinze minutos, segundo o Corpo de Bombeiros.

