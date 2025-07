Idoso é assassinado com 8 tiros em conveniência de Amambai

Interior Morador de Naviraí morre em acidente com carreta em estrada do Paraná

Questionado pelos policiais sobre a ameaça, o comerciante disse que enviou o áudio em um momento de raiva, pois Jair chegou a morar nos fundos do comércio, mas convidava alguns usuários de drogas, o que teria causado irritação no proprietário.

Paralelamente ao caso, uma equipe do Batalhão de Choque, que estava realizando patrulhamento na cidade, tomou conhecimento do homicídio e ao conversar com o irmão da vítima, soube que ele foi ameaçado por uma pessoa há um mês.

O suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por algumas pessoas, mas ao chegar no local, Jair não apresentava mais sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área.

Informações policiais apontam que a vítima estava no estabelecimento comercial, quando foi surpreendida pela presença do atirador, que chegou em uma motocicleta, desceu, invadiu o espaço e disparou várias vezes.