Idoso é assassinado com tiro de espingarda em bar de Ponta Porã

O idoso André Gonçalves Franco, de 78 anos, foi assassinado com um tiro de espingarda em um bar na área rural de Ponta Porã - a 343 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde desta quinta-feira (16). O suspeito, de 75 anos, foi identificado, mas até o momento não foi localizado pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, familiares da vítima explicaram para os policiais que o suspeito já tinha discutido e ameaçado diversas vezes André.

Testemunhas também apontaram que o suspeito costumava beber muito e que normalmente ele se encontrava em sua propriedade tanto no horário diurno quanto noturno. Os policiais receberam a informação do endereço do homem e passaram a diligenciar na busca por ele.

No imóvel foi encontrado uma espingarda de calibre 28, munições de calibre 28 e também de calibre 38. Ao entrar na residência, os policiais encontraram uma panela de arroz intacta, suspeitando que o homem havia deixado o local as pressas.

Com a Polícia Científica presente, foi detectado que a espingarda estava com uma cápsula deflagrada. Mesmo após algumas diligências e sabendo que o suspeito tinha parentes em Antônio João, ele não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na delegacia de Ponta Porã.

Deixe seu Comentário

Leia Também