Idoso é atropelado ao tentar atravessar cruzamento em Corumbá

Idoso, de 77 anos, foi atropelado por um veículo de passeio na noite desta quinta-feira (12) no cruzamento das ruas XV de Novembro e São Paulo, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos ainda no local, constatando que a vítima sofreu uma luxação no ombro direito, além de uma lesão no crânio, um edema e uma hemorragia no couro cabeludo.

Após a estabilização do idoso, ele foi levado para o Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou internado.

O condutor do veículo permaneceu no local e prestou assistência aos militares também.

