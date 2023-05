Idoso é encontrado com ferimento por tiro na cabeça em estrada de Ribas

Manoel Felix de Oliveira, de 63 anos, foi encontrado morto no final da tarde desta quarta-feira (3), em uma estrada vicinal na cidade de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. Ele estava com um ferimento na cabeça, causado por um tiro de espingarda de calibre 22.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a arma foi encontrada no meio de suas pernas e a vítima estava ao lado de seu carro, um Fiat Uno. O caso é tratado como morte a esclarecer pela Polícia Civil.

Ainda conforme o registro, uma senhora passava pelo local e avistou o idoso com a arma apontada para sua boca. Ela decidiu acionar a Polícia Militar que visualizou que o homem não apresentava mais sinais vitais e tinha o ferimento no lado direito de sua cabeça.

A Perícia Científica esteve no local, apreendeu a arma, um cartucho, que serão periciados e o carro foi entregue para possivelmente um familiar.

O site Rio Pardo News conversou com a delegada Paula Barreto Araújo, responsável pelo caso, que afirmou que a polícia está em diligências para solucionar o caso. "De fato houve o óbito, suspeita de suicídio. Estamos aguardando a chegada da perícia”.

