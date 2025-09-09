Idoso é esfaqueado no pescoço por passageiro e se envolve em acidente em Sidrolândia

Idoso, de 65 anos, foi vítima de um ataque a facadas na madrugada desta terça-feira (9), enquanto dirigia um veículo de passeio e consequentemente se envolveu em um acidente com uma carreta, na rua Trajano Roberto Ferreira, no bairro São Bento, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

O ataque teria sido provocado por um passageiro, mas até o momento não se sabe se a vítima estava trabalhando por algum aplicativo de corrida ou apenas estava dando carona para um conhecido.

Segundo o portal Noticidade, os golpes realizados pelo agressor atingiram a jugular, o queixo e a sobrancelha do idoso, que perdeu o controle da direção do veículo e colidiu em uma carreta que estava estacionada na rua.

Ainda conforme o site, o agressor fugiu do local e até o momento não foi localizado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou o idoso até o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

O estado de saúde não foi informado. A Polícia Militar segue na procura do suspeito e o caso pode ser tratado de duas maneiras: tentativa de latrocínio ou tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também