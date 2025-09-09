Menu
Menu Busca terça, 09 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Idoso é esfaqueado no pescoço por passageiro e se envolve em acidente em Sidrolândia

Ainda não há detalhes se a vítima estava atuando como motorista de aplicativo ou dava carona para o suspeito

09 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Vítima foi socorrida para uma unidade hospitalarVítima foi socorrida para uma unidade hospitalar   (Noticidade)

Idoso, de 65 anos, foi vítima de um ataque a facadas na madrugada desta terça-feira (9), enquanto dirigia um veículo de passeio e consequentemente se envolveu em um acidente com uma carreta, na rua Trajano Roberto Ferreira, no bairro São Bento, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

O ataque teria sido provocado por um passageiro, mas até o momento não se sabe se a vítima estava trabalhando por algum aplicativo de corrida ou apenas estava dando carona para um conhecido.

Segundo o portal Noticidade, os golpes realizados pelo agressor atingiram a jugular, o queixo e a sobrancelha do idoso, que perdeu o controle da direção do veículo e colidiu em uma carreta que estava estacionada na rua.

Ainda conforme o site, o agressor fugiu do local e até o momento não foi localizado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou o idoso até o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

O estado de saúde não foi informado. A Polícia Militar segue na procura do suspeito e o caso pode ser tratado de duas maneiras: tentativa de latrocínio ou tentativa de homicídio.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia iniciou as investigações sobre o caso
Interior
JD1TV: Polícia investiga morte de adolescente indígena em área de mata de Dourados
Identidade Visual MPMS -
Interior
Promotora recomenda reestruturação da Controladoria Interna em Sidrolândia
Ao entrar em contato com ex-companheira, agressor descumpriu medida protetiva
Interior
Ex-marido é condenado a pagar R$ 5 mil para mulher agredida em Ivinhema
Um dos cães resgatados estava em completa magreza
Interior
Sem água, comida e magros, cães e filhotes são resgatados em Nova Andradina
Sede do TCE-MS -
Justiça
Com orçamento de R$ 2,4 milhões, contas do Cidecol são rejeitadas pelo TCE-MS
Recém-nascido foi levado para um hospital
Interior
Recém-nascido é abandonado em caixa em residência de Aquidauana
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti
Vítima morreu com fios próximos ao corpo
Interior
Homem morre vítima de choque elétrico ao mexer em geladeira em Batayporã
Carnes estavam impróprias e em desacordo das leis
Interior
Donos de açougues são presos por venda de carnes irregulares em Bandeirantes
Atendimentos em Porto Murtinho (MS) -
Interior
União firma acordo para facilitar acesso a benefícios do INSS a indígenas em MS

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
A confusão aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
'Totó' mata jovem a facadas no Centro de Campo Grande