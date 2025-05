Idoso é ferido com tiro nas costas durante tentativa de assalto em Três Lagoas

Idoso, de 63 anos, foi ferido com um tiro nas costas logo após fugir de uma tentativa de assalto, no bairro Cinturão Verde, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (22). Bandidos tentaram render o homem enquanto ele conduzia uma Toyota Hilux.

O homem estava acompanhado da esposa e do sogro e retornavam para a residência onde moram, após uma ida à farmácia. Porém, o motorista percebeu a presença de uma motocicleta parada no meio da estrada.

Segundo o site 24H News MS, quando a caminhonete se aproximou, os suspeitos ligaram o farol da moto, enquanto dois indivíduos saíram da mata, armados e encapuzados, anunciando o assalto.

O idoso decidiu acelerar para fugir do crime e um dos bandidos atirou contra o veículo, acertando a porta traseira esquerda, fazendo com que a bala atravessasse o banco do motorista e atingisse as costas da vítima. Mesmo ferido, o homem conseguiu dirigir até a residência.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e informou que a bala ficou alojada nas costas. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Auxiliadora e permanece em estado estável.

A Polícia Militar acredita que o crime possa ter sido premeditado, pois dois criminosos estavam na motocicleta, enquanto dois estavam escondido no matagal de forma estratégica.

Ninguém foi preso até o momento e o caso será investigado pela Polícia Civil, e câmeras de segurança das proximidades podem auxiliar nas investigações.

