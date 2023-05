Idoso é levado para pronto-socorro após ser ferroado por arraia em Corumbá

Um idosos de 72 anos teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul e encaminhado ao pronto-socorro, após ser ferroado por uma arraia, neste sábado (29). O caso aconteceu na prainha Porto Geral, em Corumbá.

Segundo o site local, Diário Corumbaense, ele foi atingido superficialmente no pé esquerdo, foi feito curativo e em seguida, levado ao pronto-socorro municipal.

Prevenção- No último dia 26, o portal publicou reportagem alertando as pessoas que frequentam a prainha sobre a presença de arraias.

O tenente Hélio do Santos, do 3° Grupamento de Bombeiros Militar, ressaltou o perigo do contato com a espécie.

"A arraia está no habitat dela, mesmo estando próxima a margem do rio, por isso, a pessoa tem que ter cuidado, ver onde pisa e evitar principalmente que crianças tenham contato direto. A precaução e prevenção devem ser redobradas, ainda mais por pessoas que estão ali direto, como as que trabalham em embarcações e as que vão para pescar ou se banhar na margem do rio”, orientou o tenente bombeiro.

As arraias ou raias são peixes cartilaginosos com corpo achatado. Apresentam um mecanismo de defesa (aguilhão) localizado perto da base da cauda.

Além das fortes dores, a ferroada pode causar infecções e morte de tecidos. Os acidentes geralmente acontecem quando as pessoas pisam sobre o animal, então, é importante estar sempre calçado e atento, e de preferência arrastar o pé no fundo do rio, pois o contato faz com que o peixe se desloque para outro local.

