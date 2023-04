Idoso é preso ao mostrar partes intimas a clientes de comércio em Dourados

Um idoso, de 65 anos, foi preso em flagrante, na tarde de ontem (13), após mostrar suas genitálias aos clientes de um comércio, no Jardim Itália, em Dourados. O homem estava sem short, apenas de camiseta.

Conforme a ocorrência, a proprietária do estabelecimento acionou a polícia ao ver o homem encostado na parede do local que funciona como Sorveteria e Conveniência, segundo a testemunha ele estaria importunando os clientes e tirando a roupa na frente das pessoas.

No local, a equipe encontrou o idoso de camiseta, mas sem short com as suas genitálias à mostra. O autor foi preso e encaminhado para a Depac de Dourados. O caso foi registrado como ato obsceno.

