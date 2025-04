Idoso é preso por agredir violentamente uma policial militar em Angélica

Idoso, de 65 anos, foi preso em flagrante na noite da última quinta-feira (3), após morder, agredir e ferir uma policial militar durante uma ocorrência de importunação sexual e perseguição em Angélica, a 255 quilômetros de Campo Grande.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, uma mulher denunciou o indivíduo por perseguição sem justificativa, caso que acontecia há dois meses.

No registro, o idoso parou na frente do trabalho da denunciante e passou a encará-la e pegar no órgão genital por cima do short, causando uma importunação sexual.

A Polícia Militar foi acionada e durante o atendimento a ocorrência, o idoso foi para cima da policial, derrubando ela no chão, causando escoriações. Na sequência, ele mordeu a militar no joelho e ainda feriu ela com a algema.

Após muita resistência, ele foi contido e foi encaminhado para a delegacia. Ele também fez graves ameaças contra os policiais e contra a mulher que o denunciou por perseguição.

O caso foi registrado como lesão corporal, resistência, desacato, perseguição, lesão contra autoridade e importunação sexual.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também