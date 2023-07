Idoso encontrado morto em Aquidauana tinha sinais de esfaqueamento pelo corpo

O corpo de José Aparecido Gomes, de 78 anos, encontrado morto na manhã de quinta-feira (13) em Aquidauana - a 141 quilômetros de Campo Grande, estava com sinais de agressões e múltiplas lesões causadas por algum objeto cortante. O crime aconteceu na rua Hélio Galam Fernandes, no bairro Serraria.

Conforme noticiado pelo site O Pantaneiro, os vizinhos suspeitaram que a bicicleta da vítima estivesse do lado de fora da residência e decidiram acionar o Corpo de Bombeiros, que quando chegaram no local, constataram o óbito.

Outra situação que também chamou a atenção dos vizinhos e autoridades é que o carro do 'Seu Zé', como era conhecido, não estava na garagem. A suspeita é que a vítima tenha sido vítima de um latrocínio, uma das linhas de investigação da Polícia Civil.

Dessa forma, a polícia trabalha para tentar localizar o veículo, um Volkswagen Gol, de cor prata, e também chegar ao suspeito do crime.

Quaisquer informações que a população tenha sobre esse caso, pode entrar em contato com a delegacia pelo telefone (67) 3241-2876 ou ligar 190 para a Polícia Militar.

