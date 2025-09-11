Menu
Interior

Idoso esfaqueado em Sidrolândia era acusado de abuso contra neta

Quem cometeu o atentado contra o homem, foi o namorado da adolescente após descobrir o caso

11 setembro 2025 - 13h13Luiz Vinicius
No dia do esfaqueamento, idoso se envolveu em um acidenteNo dia do esfaqueamento, idoso se envolveu em um acidente   (Babalizando MS)

O idoso, de 63 anos, esfaqueado no pescoço enquanto dirigia e que se envolveu em um acidente em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande, no dia 8 de setembro, era acusado de estuprar a própria neta, uma adolescente.

O suspeito de cometer o atentado contra o homem foi o namorado da jovem, que descobriu o caso e juntos, planejaram uma emboscada.

Segundo informações do portal Babalizando MS, a adolescente atraiu o avô para um encontro e, no momento em que ele estava dirigindo, o rapaz, que também estava junto, desferiu as facadas.

Ainda conforme o site local, os abusos do idoso contra a neta aconteciam em troca de favores financeiros e quando a jovem tentou romper a situação, passou a ser ameaçada.

O namorado da jovem confirmou que atacou o idoso, pois sentiu revolta diante do relato da namorada sobre os episódios de abuso.

Devido à gravidade das lesões, o idoso está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. As investigações sobre o caso prosseguem por meio da Polícia Civil.

