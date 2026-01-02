Idoso foge de clínica em meio ao tratamento em Paraíso das Águas

Idoso, identificado como Juraci Pimenta de Oliveira, fugiu de uma clínica de reabilitação e está desaparecido desde a manhã desta quinta-feira, dia 1º. O caso aconteceu na cidade de Paraíso das Águas.
Segundo o Edição MS, o idoso é bastante conhecido na cidade de Coxim, onde atua como pintor. Ele fazia tratamento de alcoolismo.
Ainda conforme o site, Juraci seguiu rumo a BR-060 e a principal suspeita é que tenha conseguido uma carona. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realiza buscas.
A família pede ajuda para tentar localizá-lo e qualquer informação pode ser repassada a Polícia Militar pelo 190 e Corpo de Bombeiros, pelo 193.
