Idoso morre 9 dias após sofrer acidente de bicicleta em São Gabriel do Oeste

Idoso, de 81 anos, que não teve a identificação revelada, morreu na manhã deste sábado (19), na Santa Casa de Campo Grande. Ele sofreu um acidente de bicicleta no dia 10 de julho, em São Gabriel do Oeste.

Conforme o boletim de ocorrência, o filho explicou que o pai estava pedalando pela Avenida Mato Grosso do Sul em uma bicicleta elétrica, quando colidiu com um Fiat Pálio, no cruzamento com a Avenida Castelo Branco.

Em decorrência do impacto, o idoso bateu a cabeça no asfalto e ficou com uma lesão na região atingida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a unidade hospitalar da cidade.

No entanto, houve a necessidade de encaminhamento para Campo Grande, onde ele permaneceu internado desde o dia do acidente, até ter o óbito ser atestado, na manhã deste sábado.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também