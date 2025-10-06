Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Idoso morre afogado ao tentar atravessar rio a nado em Miranda

A vítima só foi encontrada a dois quilômetros do ponto havia desaparecido

06 outubro 2025 - 10h23Luiz Vinicius
Corpo foi localizado há alguns metros do ponto de desaparecimentoCorpo foi localizado há alguns metros do ponto de desaparecimento   (Jardim MS News)

O corpo de um idoso, de 61 anos, foi resgatado do rio Miranda, na manhã deste domingo (5), por militares do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na cidade de Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande.

Segundo detalhes da ocorrência, a vítima tentou atravessar o rio a nado, na tarde de sábado, dia 4 de outubro, quando submergiu e não retornou mais para a superfície.

Conforme o site Jardim MS News, o fato foi rapidamente reportado para o Corpo de Bombeiros, que iniciaram as buscas ainda no sábado, mas só conseguiram localizar o corpo neste domingo.

O fato, inclusive, aconteceu próximo a um pesqueiro. A vítima só foi encontrada a dois quilômetros do ponto havia desaparecido.

Após a localização, a guarnição permaneceu no local aguardando a chegada das autoridades policiais e da funerária para os procedimentos legais.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bombeiro pertencia ao 3° GBM -
Justiça
Bombeiro de MS vira réu por trabalhar como motorista de app durante licença médica
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Alvo do MPMS por desmatamento, fazenda em Aquidauana firma acordo ambiental
Carro foi incendiado em uma rua nas margens da BR-163
Interior
Carro é incendiado e corpo é encontrado carbonizado em Rio Brilhante
Local onde a vítima foi encontrada
Interior
Homem é atacado a facadas, 'invade casa' para pedir ajuda e morre em Dourados
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
TCE multa prefeita de Água Clara por falhas no transporte escolar
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE isenta ex-presidente da Câmara de Selvíria de devolver mais de R$ 100 mil
Condutor foi perseguido pela polícia
Interior
JD1TV: Motorista foge após quase atropelar equipe da PM e ameaçar ex-mulher em MS
Réu em alta velocidade segundos antes do acidente -
Interior
Acusado de matar mulher em acidente enfrenta júri popular em Nova Alvorada do Sul
Confronto aconteceu em uma residência
Interior
De tornozeleira, homem confronta a PM e morre em troca de tiros em Itaporã

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho