Idoso morre afogado ao tentar atravessar rio a nado em Miranda

O corpo de um idoso, de 61 anos, foi resgatado do rio Miranda, na manhã deste domingo (5), por militares do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na cidade de Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande.

Segundo detalhes da ocorrência, a vítima tentou atravessar o rio a nado, na tarde de sábado, dia 4 de outubro, quando submergiu e não retornou mais para a superfície.

Conforme o site Jardim MS News, o fato foi rapidamente reportado para o Corpo de Bombeiros, que iniciaram as buscas ainda no sábado, mas só conseguiram localizar o corpo neste domingo.

O fato, inclusive, aconteceu próximo a um pesqueiro. A vítima só foi encontrada a dois quilômetros do ponto havia desaparecido.

Após a localização, a guarnição permaneceu no local aguardando a chegada das autoridades policiais e da funerária para os procedimentos legais.

