Idoso morre ao ser atingido por Kombi em acidente em Porto Murtinho

Um idoso, de 60 anos, identificado apenas como Josias, morreu na manhã deste domingo (29) após ser atingido por um Kombi no bairro Florestal, em Porto Murtinho. Tudo isso aconteceu após um carro perder o controle e atingir o veículo estacionado.

Segundo informações do site Porto Murtinho Notícias, a vítima estava sentada conversando com amigos e foi surpreendido pelo acidente, sendo lançado contra uma coluna de concreto, batendo a cabeça, provocando sua morte.

Ainda conforme o site, um casal seguia no veículo de modelo Pálio, com placas de Campo Grande, e o motorista perdeu o controle da direção na BR-267, na saída da cidade, atingido a Kombi que estava estacionada.

O casal foi encaminhado para a delegacia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.

