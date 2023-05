Idoso morre após ser socorrido com ferimento no rosto em Aparecida do Taboado

Júlio Aparecido Mendes, de 66 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira (25) após ser socorrido para o Hospital Municipal de Aparecida do Taboado, a 481 quilômetros de Campo Grande. Ele apresentava um ferimento no olho e sangramento no nariz quando chegou a unidade hospitalar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima é quem encontrou a vítima caída no gramado de sua residência e passou a gritar por ajuda, tendo contado com apoio da vizinha, que ao ver a cena, chamou o Corpo de Bombeiros.

O filho da vítima também esteve pelo local e iniciou as manobras de massagem cardíaca e na sequência, os militares encaminharam o idoso para o pronto-socorro. Após ter sua morte constatada, a equipe médica acionou a Polícia Civil diante dos ferimentos e da possível suspeita de homicídio contra Júlio.

Foi informado que a vítima apresentava um hematoma no olho esquerdo e sangramento nasal e aparentava ter sofrido uma pancada em seu rosto. A polícia deu início as investigações e pediu que seja feito o exame do corpo de delito, no qual o corpo foi encaminhado para Paranaíba.

A Polícia Civil investiga as causas da morte e um possível homicídio. Inicialmente, o caso é tratado como morte a esclarecer.

