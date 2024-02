Idoso morre atropelado após tentar atravessar BR-163 em distrito de Rio Brilhante

Astor João Braganholo, de 64 anos, morreu na noite desta segunda-feira (19), após ser atropelado por um veículo de passeio na BR-163, no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande. Ele tentava fazer a travessia da pista após estacionar um veículo nas margens da rodovia.

Gaúcho, como a vítima era conhecida, chegou a ser socorrido ainda no local por uma equipe da CCR MSVia. Os ocupantes do veículo, que acabou atropelando o idoso, também prestaram socorro antes da ambulância chegar para atendimento médico.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima precisou ser atendida ainda no local, pois o estado de saúde era grave e foi iniciada a manobra de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) por vários minutos.

Após breve estabilização, Braganholo foi encaminhado para a unidade hospitalar na cidade de Rio Brilhante, onde as manobras cardíacas continuaram a ser feitas, contudo, a vítima não resistiu e faleceu no hospital.

O veículo que atropelou a vítima ficou com o para-brisa e a parte dianteira do para-choque do lado direito danificados em virtude do impacto.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e conduziu a ocorrência. O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Deixe seu Comentário

Leia Também