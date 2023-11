Idoso morre cinco dias após sofrer grave acidente em Três Lagoas

Amauri da Silva, de 68 anos, morreu na noite desta quinta-feira (9) após ficar internado por cinco dias no Hospital Auxiliadora em virtude de um grave acidente que sofreu na noite do último sábado (4), em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O acidente, segundo o site JP News, aconteceu na Avenida Antônio Trajando dos Santos, no bairro Jardim Novo Aeroporto. O idoso pilotava uma motocicleta, quando acabou atingindo a traseira de um Fiat Uno, estacionado na via.

Conforme informações do site, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, tendo constatado que o estado de saúde era grave e ele foi encaminhado para a unidade hospitalar. No registro policial, feito pela sobrinha de Amauri, ele teria dado entrado com fraturas no crânio, costelas e várias lesões.

No dia do acidente, a sobrinha havia comparecido no local e relatou para os policiais militares, que faziam o registro da ocorrência, que seu tio havia deixado a residência com destino a um baile na área central de Três Lagoas.

O caso foi registrado como homicídio culposo na condução de veículo automotor, provocado pela própria vítima.

