Idoso morre cinco dias após sofrer grave acidente na BR-158, em Três Lagoas

O idoso João Batista de Lima, de 70 anos, morreu ainda nesta segunda-feira (16), após não resistir aos ferimentos ocasionados por um acidente de trânsito que sofreu na noite do dia 11 de junho, na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações do portal Fatos MS, apontam que ele havia sofrido um trauma torácico grave, com contusão pulmonar, fraturas em arcos costais dos dois lados e uma fratura exposta no pé direito.

Batista permaneceu internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Auxiliadora, no entanto, ele não resistiu e faleceu no decorrer da manhã.

O idoso estava acompanhado da esposa em uma Chevrolet S-10 e se envolveram numa colisão com uma Toyota SW4. Ainda conforme o site, ambos veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia, quando a colisão.

As causas do acidente são desconhecidas, e seguem sendo investigadas pelas autoridades.

