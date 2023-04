Idoso morre em acidente entre carro e caminhonete em Nova Andradina

O idoso José Nilson Alves, de 65 anos, morreu no final da tarde desta terça-feira (25) ao ficar preso às ferragens de um Fiat Uno, em um acidente de trânsito na Avenida Ivinhema, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu a caminho do hospital.

Alves estava em seu veículo de passeio pela avenida, quando no cruzamento com a rua Antônio Capuci, teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com uma caminhonete Ford F-100, ocupadas pelo motorista, de 51 anos, e um passageiro, de 56 anos.

O idoso acabou ficando preso às ferragens, sofrendo fraturas nas pernas e traumas no tórax. Ele foi reanimando ainda no local, após sofrer uma parada cardíaca e chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional, mas não resistiu.

O motorista da caminhonete não se feriu, mas o passageiro relatava dores no pé direito, sendo transportado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital.

Os dois veículos estavam com documentações vencidas e os dois motoristas também estavam com as CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) vencidas.

