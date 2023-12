Idoso morre quatro dias após tomar cabeçada de vaca em Três Lagoas

Antonio de Oliveira, de 78 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (27) após receber uma cabeça de uma vaca no sítio onde morava no distrito de Arapuá, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima recebeu o golpe no dia 22 de dezembro, conforme explicado pelo filho do idoso que procurou a delegacia para registrar o caso.

Ele contou que o pai foi socorrido para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas apresentou uma piora no seu quadro clínico e foi transferido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Porém, por volta das 00h15, o óbito foi constatado pela equipe médica e o corpo encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Três Lagoas.

