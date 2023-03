Idoso que iria para UPA morre apÃ³s cair de bicicleta em TrÃªs Lagoas

Um homem, de 61 anos, que não teve a identificação revelada, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (24) ao cair de sua bicicleta com sua esposa, no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a rua Irmãos Cameshi, na Vila Haro, em Três Lagoas.

O idoso estava indo para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) buscar atendimento para sua esposa, pois ela não estava se sentindo bem. No entanto, segundo o site Rádio Caçula, a vítima sofreu um mal súbito e caindo da bicicleta.

A esposa teria dito que o homem não estava tendo condições de se segurar na bicicleta, momento em que ele se desequilibrou e caiu.

O caso foi tratado como morte natural e registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

