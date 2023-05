Imagem mostra trio assaltando família horas antes de confronto com a polícia

Imagem de câmeras de segurança de uma oficina mecânica de Dourados, a 230 quilômetros de Campo Grande, mostra o momento em que o trio de assaltantes rende uma família. A ação do grupo criminoso ocorreu na madrugada de segunda-feira (1º), horas antes do confronto.

Eles estavam sendo investigados por dois assaltos ocorridos na cidade, sendo um no sábado (29) e este, o mais recente, em oficina mecânica, ocasião em que renderam uma família. Mais tarde, eles acabaram morrendo após reagirem à abordagem policial na tarde de ontem, em uma casa no bairro Estrela Porã, em Dourados.

Segundo o Dourados News, portal local que teve acesso aos vídeos, nas imagens mostra que Jonathan Douglas Diomasio Santana, 29 anos, de São Paulo, e Erick Henrique Cardim Marques, do Paraná, e Vinicius Werlang, 26 anos, natural de Dourados, surpreendem as vítimas no momento em que entram na propriedade particular e anunciam o assalto.

Antes de fechar o portão, um deles entra e ameaça o motorista usando uma arma de fogo. A vítima é obrigada a sair do carro e em seguida consegue fugir do local com uma criança no colo. Uma mulher, também vítima, que aparece nas imagens, também carregava uma criança no colo.

