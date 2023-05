Incêndio destrói completamente residência em bairro de Terenos

Na madrugada desta sexta-feira (26), uma residência ficou completamente destruída após ser consumida por um incêndio na rua Isabel Araujo Magalhães, no bairro Eduardo Perez, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande.

No momento em que o incêndio começou, não havia nenhuma pessoa no imóvel, conforme informado pelo portal de notícias Liga da Justiça, que cobre o município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos que notaram as chamas e os militares contaram com apoio de um caminhão pipa da cidade para controlar os focos de incêndio.

Apesar de controlado, vários cômodos da casa ficaram destruídos.

