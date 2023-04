Incêndio? Moradores observam fumaça em mercado, mas era dedetização em Corumbá

Durante a noite desta quarta-feira (19), moradores de Corumbá se assustaram com uma grande quantidade de fumaça que saía de um supermercado na Avenida Rio Branco e decidiram acionar o Corpo de Bombeiros, imaginando que pudesse ser um incêndio.

Porém, segundo as informações divulgadas pela corporação, ao chegarem no local, foi conversado com o gerente do estabelecimento, que informou a situação e explicou que se tratava de uma dedetização.

O gerente ainda afirmou que tudo não passou de um engano.

Na imagem divulgada, uma grande fumaça branca havia se espalhado pelo interior do estabelecimento.

