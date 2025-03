Oércio Hara, de 26 anos, foi assassinado com vários tiros em frente a própria residência, na madrugada desta terça-feira (11), na Aldeia Pirajuí, em Paranhos - a 465 quilômetros de Campo Grande. O pai dele, de 45 anos, também foi atingido por três disparos.

Informações do boletim de ocorrência apontam que as autoridades da cidade foram acionados para o local e ao chegar no endereço indicado, na aldeia, encontraram o pai da vítima ferido.

Ele foi imediatamente socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Paranhos. No local dos fatos, Oércio foi encontrado no chão com várias perfurações pelo corpo provocadas por disparos de arma de fogo, com a maioria sendo na região da cabeça.

Testemunhas relataram para a polícia que pelo menos oito indivíduos, trajando vestimentas escuras e semelhante a uniformes militares, chegaram na residência do rapaz em veículos com placas do Paraguai. Eles invadiram a casa e retiraram o indígena a força, sendo espancado e depois assassinado a tiros.

O pai da vítima, que presenciou os fatos, conseguiu fugir do local, mas foi atingido por três disparos, mas que não atingiram nenhuma parte vital do corpo. Os suspeitos fugiram do local.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio.

