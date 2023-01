Indígena morre após levar facada em aldeia de Dourados

Tomás da Silva, de 55 anos, morreu na noite do último domingo (1°) após levar uma facada enquanto estava na Aldeia Jaguapiru, reserva indígena de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Dourados News, o indígena foi atingido ainda na madrugada de domingo, mas chegou a ser socorrido com vida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida, mas ele não resistiu aos ferimentos causados pelo golpe e morreu por volta das 21h40 na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como homicídio e a Polícia Civil segue investigando a autoria, motivação e circunstância do crime.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também