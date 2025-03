O indígena Seminho Jorge Gabriel, de 33 anos, morreu no final da manhã deste domingo (9), após ser atingido por um veículo de passeio, que era conduzido por um jovem, de 22 anos, que estava bêbado. O caso aconteceu na MS-156, em Sidrolândia.

A vítima estava seguindo para o trabalho, quando foi atingida pelo veículo, que, segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção.

Ambos estavam trafegando na direção de Sidrolândia para o distrito de Quebra Coco. O condutor alegou para a polícia que não se lembra de nada após o momento da batida. Ele e o passageiro, que também estava embriagado, foram socorridos, mas retornaram ao local do acidente.

Seminho foi arremessado para as margens da rodovia com o acidente e não resistiu aos ferimentos, morrendo antes da chegada do socorro.

O condutor do carro foi preso em flagrante pela PMR (Polícia Militar Rodoviária).

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool e homicídio culposo na direção de veículo automotor se o agente não possuir permissão ou carteira de habilitação.

