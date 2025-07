Indo visitar a família, jovem morre ao capotar Amarok na 'curva da morte' na BR-060

Leonardo Galdino de Souza Oliveira, de 21 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito, ao capotar a Volkswagen Amarok na 'curva da morte', na BR-060, entre Paraíso das Águas e Camapuã, no início da tarde desta segunda-feira (7).

Informações do site BNC Notícias, apontam que o rapaz saiu de Goiânia, onde residia, e seguia para visitar a família em Campo Grande.

A irmã de Leonardo contou que ele estava implantando o próprio negócio na capital goiana.

"Meu irmão estava morando há 7 anos em Campo Grande e estava trabalhando em Goiânia, há cerca de dois anos, onde estava implantando seu próprio negócio. Estávamos ansiosos pela sua visita, mas infelizmente não chegou, causando dor e tristeza", disse.

Ainda conforme o site, após o acidente, o jovem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e recebeu os primeiros atendimentos no hospital de Camapuã, mas diante da gravidade do caso, foi autorizada a transferência em sistema 'vaga zero' para Campo Grande.

Porém, Leonardo acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo com os esforços da equipe médica.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente e irá investigar as circunstâncias do capotamento.

