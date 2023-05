Indo visitar a filha, rapaz morre preso às ferragens em acidente na BR-376, em MS

Morador de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, Gerson Vieira dos Santos, de 29 anos, morreu em um acidente de trânsito no início da noite deste domingo (28), na BR-376, trecho que liga a cidade a Fátima do Sul.

A vítima estava em um Volkswagen Gol e estava indo visitar sua filha, de 3 anos, quando houve a colisão com uma caminhonete Volkswagen Amarok, ocupada por cinco pessoas.

Segundo o site MS News, Gerson ficou preso nas ferragens após o impacto entre os veículos e morreu no local.

Um policial civil de Fátima do Sul, ocupante da caminhonete, ficou ferido e foi levado para um hospital de Dourados.

Na caminhonete ainda estavam outras quatro pessoas, mas que não foram identificados, tampouco repassadas as informações sobre o estado de saúde de cada uma.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também