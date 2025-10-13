Influenciadores acusados de ridicularizar CAPS se defendem "liberdade de expressão"

Hussan Soares Gonçalves e Matheus Enrique Moraes Pinto, suspeitos de praticar injúrias discriminatórias contra pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Corumbá, responderam ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no âmbito da investigação que apura o caso.

Conforme a investigação, os suspeitos teriam publicado, em uma plataforma digital, comentários e conteúdos depreciativos e discriminatórios contra pessoas em sofrimento psíquico. O vídeo divulgado associava o CAPS AD a práticas estigmatizantes, sugerindo que o local seria destinado a “loucos” e que os tratamentos envolveriam “choques”, entre outras afirmações pejorativas.

Em defesa encaminhada à promotoria, os investigados alegam que não houve intenção de ofender, expor ou desrespeitar os pacientes. Segundo eles, o conteúdo audiovisual divulgado tinha caráter artístico e humorístico, sem direcionamento específico a qualquer usuário do CAPS AD.

O vídeo foi retirado da plataforma três horas após a postagem, após alguns usuários relatarem que o material poderia ser considerado sensível. Além disso, o conteúdo é uma réplica de outro influenciador, não sendo original.

A defesa ainda argumenta que não houve dolo ou má-fé, nem intenção discriminatória. Nenhum paciente foi identificado ou teve imagens ou dados pessoais utilizados, e, segundo os requeridos, a liberdade de expressão e manifestação artística assegurada pela Constituição Federal (artigos 5º, IX, e 220) deve ser compatibilizada com outros direitos fundamentais.

Mesmo sem dolo ou ofensa direta, os investigados se colocaram à disposição para firmar um compromisso de ajuste de conduta, caso necessário, reforçando a intenção de não produzir materiais que possam ser interpretados como ofensivos ou discriminatórios, e ratificaram o respeito aos serviços prestados pelo CAPS AD e sua relevância social.

No documento apresentado ao MPMS, eles solicitaram:

- Que a manifestação seja recebida como exercício do direito de defesa;

- O reconhecimento da ausência de dolo, má-fé ou intenção discriminatória;

- Subsidiariamente, caso necessário, a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC);

- O arquivamento do Inquérito Civil.

A resposta dos investigados aguarda análise e deliberação do promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Interior Promotor investiga suspeitos por ridicularizar pacientes do CAPS em vídeo no Instagram

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Promotor investiga suspeitos por ridicularizar pacientes do CAPS em vídeo no Instagram

Deixe seu Comentário

Leia Também