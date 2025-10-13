Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Influenciadores acusados de ridicularizar CAPS se defendem "liberdade de expressão"

Os dois são alvos de inquérito do Ministério Público e alegam ausência de má-fé

13 outubro 2025 - 12h23Vinícius Santos     atualizado em 13/10/2025 às 14h13
Caps de CorumbáCaps de Corumbá   (Gisele Ribeiro/PMC)

Hussan Soares Gonçalves e Matheus Enrique Moraes Pinto, suspeitos de praticar injúrias discriminatórias contra pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Corumbá, responderam ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no âmbito da investigação que apura o caso.

Conforme a investigação, os suspeitos teriam publicado, em uma plataforma digital, comentários e conteúdos depreciativos e discriminatórios contra pessoas em sofrimento psíquico. O vídeo divulgado associava o CAPS AD a práticas estigmatizantes, sugerindo que o local seria destinado a “loucos” e que os tratamentos envolveriam “choques”, entre outras afirmações pejorativas.

Em defesa encaminhada à promotoria, os investigados alegam que não houve intenção de ofender, expor ou desrespeitar os pacientes. Segundo eles, o conteúdo audiovisual divulgado tinha caráter artístico e humorístico, sem direcionamento específico a qualquer usuário do CAPS AD. 

O vídeo foi retirado da plataforma três horas após a postagem, após alguns usuários relatarem que o material poderia ser considerado sensível. Além disso, o conteúdo é uma réplica de outro influenciador, não sendo original.

A defesa ainda argumenta que não houve dolo ou má-fé, nem intenção discriminatória. Nenhum paciente foi identificado ou teve imagens ou dados pessoais utilizados, e, segundo os requeridos, a liberdade de expressão e manifestação artística assegurada pela Constituição Federal (artigos 5º, IX, e 220) deve ser compatibilizada com outros direitos fundamentais.

Mesmo sem dolo ou ofensa direta, os investigados se colocaram à disposição para firmar um compromisso de ajuste de conduta, caso necessário, reforçando a intenção de não produzir materiais que possam ser interpretados como ofensivos ou discriminatórios, e ratificaram o respeito aos serviços prestados pelo CAPS AD e sua relevância social.

No documento apresentado ao MPMS, eles solicitaram:

- Que a manifestação seja recebida como exercício do direito de defesa;

- O reconhecimento da ausência de dolo, má-fé ou intenção discriminatória;

- Subsidiariamente, caso necessário, a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC);

- O arquivamento do Inquérito Civil.

A resposta dos investigados aguarda análise e deliberação do promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Base da Polícia Militar em São Gabriel do Oeste
Interior
Agredida, mulher é arrastada pelos cabelos pelo ex até a rua em São Gabriel do Oeste
Divulgação /
Polícia
PM desarticula bar com máquinas caça-níquel em Nova Alvorada do Sul
Policial do GAECO -
Interior
STJ nega liberdade a investigado na "Operação Grilagem de Papel" em Coxim
Maria Otacília foi morta a facadas
Interior
Mulher é morta com dois golpes de faca no peito em Naviraí
Parte da área devastada -
Interior
Empresa é multada em quase R$ 4 milhões por incêndio que devastou 2,3 mil hectares em Coxim
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
Caso aconteceu na última quinta-feira, dia 9
Trânsito
Indígena de 22 anos morre atropelada por carreta na BR-163, em Itaquiraí
Suspeito foi flagrado carregando vítima
Interior
Polícia prende suspeito de matar brutalmente morador de rua em Três Lagoas
Vítima chegou a ser resgatada, mas morreu no hospital
Interior
Homem de 45 anos é assassinado com tiro na cabeça em Ivinhema
Jocimar faleceu a caminho do hospital
Interior
Motociclista morre a caminho do hospital após atropelar cachorro em Rio Brilhante

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado