Integrante de facção criminosa morre em confronto com a PM em Três Lagoas

Douglas Portella de Castro havia sido preso recentemente e possuía diversas passagens pela polícia

12 janeiro 2026 - 14h12Luiz Vinicius
Suspeito chegou a ser socorrido, mas morreu no hospitalSuspeito chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital   (Eliton Chaves/24H News MS)

Douglas Portella de Castro, de 25 anos, morreu durante um confronto com uma equipe da Polícia Militar, no final da manhã desta segunda-feira, dia 12, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A troca de tiros aconteceu no bairro Novo Oeste, onde os policiais, a princípio, tentaram uma abordagem contra o suspeito, mas que acabou reagindo e gerando o confronto armado.

O suspeito chegou a ser socorrido pela própria equipe para o Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

Informações do portal 24H News MS, apontam que Douglas Portella havia sido preso recentemente por tráfico de drogas. Ele também era apontado com integrante de uma facção criminosa atuante tanto em Três Lagoas, como no território sul-mato-grossense.

Ainda conforme o portal, ele possuía diversas passagens pela polícia.

Veja a foto do suspeito:

