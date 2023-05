Integrante de organização criminosa do Paraná é preso em MS

Um homem, de 35 anos, foragido do Paraná foi preso nesta sexta-feira (5), em Bonito (MS). O autor é integrante de uma organização criminosa, destinada à prática de roubo de carga no Estado vizinho.

O homem tinha um Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pela prática dos crimes de roubo, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Conforme informações preliminares da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, o acusado teria fugido para Bonito após saber do Mandado de Prisão.

Através de levantamento, a Polícia confirmou o suspeito, localizaram e prenderam, a prisão foi comunicado ao juízo local e às autoridades de origem.

Deixe seu Comentário

Leia Também