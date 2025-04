Investigação apura desvio de verba do Fundo Especial da Procuradoria de Corumbá

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil (06.2025.00000372-5) para apurar um possível desvio de recursos do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município de Corumbá. Os fatos investigados ocorreram no ano de 2023.

O procedimento é conduzido pelo promotor de Justiça Luciano Bordignon Conte e tramita sob sigilo na 5ª Promotoria de Justiça. Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre a apuração, justamente por conta do sigilo determinado.

A Procuradoria-Geral do Município é o órgão responsável por representar judicialmente a administração pública e zelar pela legalidade dos atos municipais. O procurador municipal atua como advogado do município.

Paralelamente, o MPMS instaurou também o Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Instituições nº 09.2025.00004558-1, com o objetivo de acompanhar a regularidade da atuação da Controladoria-Geral do Município de Corumbá. Esse procedimento também tramita sob sigilo.

