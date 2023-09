Irmãos são esfaqueados por cliente que usava banheiro em conveniência de Rio Verde

Dois jovens, irmãos, foram esfaqueados na noite desta quinta-feira (7) por um desconhecido que usava banheiro de uma conveniência na cidade de Rio Verde de Mato Grosso - a 210 quilômetros de Campo Grande. O cliente havia ficado incomodado com a situação ao sair do local.

Os irmãos foram socorridos para um hospital. Enquanto um ficou com ferimento no ombro, o outro teve uma perfuração no tórax e seu estado de saúde é considerado grave, onde ele precisou ser transferido para Campo Grande em sistema vaga zero.

Segundo informado pelo site Rio Verde News, a confusão teria acontecido após um desentendimento por causa do uso do banheiro de uma conveniência, na região da Avenida Barão do Branco, no centro da cidade.

Um dos irmãos bateu na porta do banheiro, pois o suspeito estaria demorando. Ao sair, o cliente não teria gostado de ser incomodado e logo na sequência, uma das vítimas entrou e o irmão que ficou do lado de fora, acabou brigando com o homem, que teria retornado para o local.

Ao sair do banheiro, o rapaz deixou o banheiro e tentou apaziguar a situação, mas o suspeito puxou uma faca da cintura e desferiu golpes contra os irmãos, sendo que um deles foi atingido no ombro e outro no tórax.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local e o caso foi registrado pela Polícia Militar na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde.

Deixe seu Comentário

Leia Também