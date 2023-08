Itaporã receberá saneamento após investimento da Sanesul

A cidade de Itaporã receberá em breve obras de saneamento feita pela Sanesul, por meio do Governo do Estado. Foram destinados mais de R$ 841 mil para a melhoria no município.

De acordo com o cronograma estabelecido, a obra tem previsão para ser finalizada em dois meses, a contar a partir da data da assinatura do contrato.

A iniciativa surge como um esforço do governo estadual visando fortalecer a infraestrutura e a qualidade dos serviços no sistema de abastecimento de água Itaporã.

Apesar de o sistema de abastecimento de água ser universalizado nas 68 cidades atendidas pela empresa, a perfuração de mais um poço é uma medida estratégica destinada a aumentar a captação do produto, contribuindo para suprir a necessidade da população local.

Além disso, a execução da obra também pode ter impactos positivos no desenvolvimento econômico da cidade, uma vez que a infraestrutura adequada é um fator chave para atrair investimentos e estimular o crescimento sustentável.

