Interior

Jaguatirica morre após ser atropelada na BR-060, entre Paraíso das Águas e Camapuã

Moradores informaram que o local já registrou diversos acidentes envolvendo antas

15 janeiro 2026 - 16h11Luiz Vinicius
Jaguatirica morreu nas margens da rodoviaJaguatirica morreu nas margens da rodovia   (Chapadense News)

Jaguatirica morreu após ser atropelada na madrugada desta quinta-feira (15), na BR-060, entre Paraíso das Águas e Camapuã. O acidente ocorreu nas proximidades do distrito de Bela Alvorada, trecho conhecido pela presença constante de animais silvestres.

A situação representa risco tanto para os animais quanto para motoristas, especialmente durante o período noturno, quando a visibilidade é reduzida e os animais costumam atravessar a rodovia.

Segundo o site BNC Notícias, moradores informaram que o local já registrou diversos acidentes envolvendo a fauna, incluindo antas. Por isso, a atenção dos condutores deve ser redobrada ao trafegar pelo trecho, principalmente à noite.

Autoridades e moradores alertam para a importância de respeitar os limites de velocidade e reforçam a necessidade de medidas preventivas, como sinalização adequada, para reduzir novos acidentes e preservar vidas.

